Раньше называли число, равное миллиону миллионов, словом «легион». Что получится, если разделить миллион легионов на легион миллионов?

Математика
Раньше называли число, равное миллиону миллионов, словом «легион». Что получится, если разделить миллион легионов на легион миллионов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепишем заново: делимое: миллион легионов - это миллион миллионов миллионов,  делитель: легион миллионов - это миллион миллионов миллионов, следоватально частное равно 1.
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