Надо написать описание картины Ф.Решетникова "Мальчишки" Фотографии нет)

Гость: Гость:

Летняя Ночь. Ночной город, горят лишь окна домов, вокруг стоит тишина, не слышно ни голосов людей, ни шума машин. На крышу многоэтажного дома забрались трое мальчишек. Они с увлечением рассматривают звездное небо. Все ребята изображены в разных позах, один прилег на перила, другой просто облокотился на них, третий стоит и показывает пальцем ввысь, и что-то рассказывает о созвездиях. Наверное, он увидел созвездие Большой медведицы или нашел Полярную звезду. Но он так интересно рассказывает, что его друзья, открыв рот, слушают его, им очень нравится смотреть на небо. Может ребята мечтают стать космонавтами и представляют как они, когда вырастут, поднимутся высоко вверх на незнакомую планету и будут ее изучать. Может они думают о том, кто там живет, представляют и обсуждают этих существ. Во взгляде мальчишек читается романтичность, мечтательность, некая сказочность, они верят в чудо, может они увидели падающую звезду и загадывают желание, пока она летит. В данный момент мальчиков кроме неба и звезд ничего не интересует, их окружает красивый ночной город, но они не смотрят на него. Мальчики так увлечены небом, что их не пугает высота, на которой они находятся, а ведь они стоят прямо у края крыши. А между тем горящие окна напоминают сверкающие звезды в небе, а сине-черное небо кажется космическим пространством. Картина интересная, она дает зрителю додумать картину, ее сюжет, она чем-то напоминает сказку. На ней отлично показана увлеченность ребят. После ее просмотра захотелось посмотреть на звездное небо и полюбоваться потрясающими звездами, и нахлынули детские воспоминания, когда-то я тоже мечтал стать космонавтом и полететь в космос.