Сколько концов у десяти палочек?у десяти с половиной палочек?у тринадцати с полов??ной палочек?

Математика
Сколько концов у десяти палочек?у десяти с половиной палочек?у тринадцати с полов??ной палочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 10 20 у 10 с половиной 12 а у 13 26
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