Помогите сделать математику за 5 класс запишите в виде степени числа 8 ,27 ,32, 36 ,49, 64 ,125 ,114, 256, 625 ,729, 10000.
Математика
Помогите сделать математику за 5 класс запишите в виде степени числа 8 ,27 ,32, 36 ,49, 64 ,125 ,114, 256, 625 ,729, 10000.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8=2^3 27=3^3 32=2^5 36=6^2 49=7^2 64=8^2 125=5^3 114= 256= 4^4 625=5^4 729=3^6 10000=10^4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинить стих по такой схеме ...........темницу ............девицу ............коня .............дня
Русский язык
Другие предметы
ОБЖ 1)Подберите по своему вкусу набор продуктов, в которых присутствуют витамины А, С, Е. Вместе с родителями продумайте, как разумно внедрить их...