Помогите сделать математику за 5 класс запишите в виде степени числа 8 ,27 ,32, 36 ,49, 64 ,125 ,114, 256, 625 ,729, 10000.

Математика
Помогите сделать математику за 5 класс запишите в виде степени числа 8 ,27 ,32, 36 ,49, 64 ,125 ,114, 256, 625 ,729, 10000.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8=2^3 27=3^3 32=2^5 36=6^2 49=7^2 64=8^2 125=5^3 114= 256= 4^4 625=5^4 729=3^6 10000=10^4
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