Разказ как садержат хомечкоф
Окружающий мир
Разказ как садержат хомечкоф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Для хомяка обязательно нужна клетка.2.Корм для хомяков.3.Если вы хотите завести хомячка то буте готовы к запаху.И убирать за ним опилки.
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