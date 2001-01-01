Напишите 2 примера ураганов и бурь, имевших место на территории России, опишите их последствия. Объясните причину из возникновения.

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26 сентября 2001 года над Сочи в районе Адлера пронесся сильный ураган. Погиб один человек - его придавило бетонной плитой, 25 человек обратились за медицинской помощью. Наибольшие разрушения от урагана отмечены на улицах Голубая, Саратовская и Энергетиков. Здесь повалены деревья, сорваны крыши с домов. В ночь с 20 на 21 июня 1998 года на Москву обрушился ураган, в результате которого восемь человек погибли и 157 были ранены. Скорость ветра в Москве и области составила 31 м/сек. Было нарушено освещение 193 улиц и отключено электроснабжение 905 домов, повреждено 2157 жилых строений. Ущерб от урагана составил 1 млрд. руб. На устранении повреждений, нанесенных городскому хозяйству, ежедневно было занято более 50 тыс. человек, в том числе свыше 400 тыс. военнослужащих. 8 июля 2001 года ураганный ветер, пронесшийся над Кемеровской областью, оборвал электропровода, в результате чего в Кемерово из-за поражения электротоком погиб мальчик. Порывы ветра достигали 20-35 м/сек. Ураган сорвал крыши с многих домов, повредил линии электропередачи, в результате чего без энергоснабжения остались жители 12 тысяч жилых домов частного сектора в Кемерове, семь тысяч домов в Мариинске, а также по 500-800 домов в ряде поселков. В Тульской области ветер опрокинул рейсовый автобус. Четыре человека погибли, около 90 человек получили ранения. У «Икаруса» лопнула шина, и ветер снес его в кювет. Были жертвы и в Рязанской области. Ураган рушил деревья и дома. Три человека погибли. причина: ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ СТАЛКИВАЕТСЯ С ТЁПЛЫМ...