Оставьте пожалуйста 3 предложение с словосочетаниями: объехал полмира, знамениты?? велогонщик, съел пол-ананаса. (Окончания можно менять)
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Оставьте пожалуйста 3 предложение с словосочетаниями: объехал полмира, знамениты?? велогонщик, съел пол-ананаса. (Окончания можно менять)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телешоу Орёл и Решка объехали полмира. Поезд объехал полмира. Я объехал полмира. Я видел в новостях знаменитого велогонщика Знаменитый велогонщик участвовал в гонке на велосипедах. Я взял автограф у знаменитого велогонщика. Я сегодня съел пол-ананаса. Моя мама купила пол-ананаса. На столе лежало пол-ананаса.
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