Какое минимальное число тел должно участвовать во взаимодествии? Какое свойство ??ела характеризуетиего масса?3)Каким образом можно сравнить массы двух тел? 4)Привидите примеры измерения масс тел по ускориниям при их взаимодейс...

Физика
Какое минимальное число тел должно участвовать во взаимодествии? Какое свойство ??ела характеризуетиего масса?3)Каким образом можно сравнить массы двух тел? 4)Привидите примеры измерения масс тел по ускориниям при их взаимодействии.5) В результате взаимодействия двух тележек они приобрели одинаковые ускоркния.Сравните массы этих тележек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, плотность , на весах , не знаю,значит они равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ребят выручайте Нужен план сказки Светик Эльвина Хакимова
Ответить
Русский язык
Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесн...
Ответить
Русский язык
Как не здороваются? а)с добрым утром
Ответить
Окружающий мир
Разказ как садержат хомечкоф
Ответить
Русский язык
В столовой для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше,чем карто??еля,а лука в 2 раза меньше , чем моркови . Сколько кг картофел...
Ответить