Какое минимальное число тел должно участвовать во взаимодествии? Какое свойство ??ела характеризуетиего масса?3)Каким образом можно сравнить массы двух тел? 4)Привидите примеры измерения масс тел по ускориниям при их взаимодейс...
Физика
Какое минимальное число тел должно участвовать во взаимодествии? Какое свойство ??ела характеризуетиего масса?3)Каким образом можно сравнить массы двух тел? 4)Привидите примеры измерения масс тел по ускориниям при их взаимодействии.5) В результате взаимодействия двух тележек они приобрели одинаковые ускоркния.Сравните массы этих тележек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, плотность , на весах , не знаю,значит они равны.
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