Ребят выручайте Нужен план сказки Светик Эльвина Хакимова

Литература
Ребят выручайте Нужен план сказки Светик Эльвина Хакимова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жил-был светофор. 2)День и ночь на перекрёстке. 3)Зелёный глаз-лучший. 4)Огорчение Светика. 5)Ошибка жёлтого глаза. 6)Главное-вовремя сказать нет. 7)Всем не угодить ,поэтому есть правила.
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