Ребят выручайте Нужен план сказки Светик Эльвина Хакимова

Гость: Гость:

1)Жил-был светофор. 2)День и ночь на перекрёстке. 3)Зелёный глаз-лучший. 4)Огорчение Светика. 5)Ошибка жёлтого глаза. 6)Главное-вовремя сказать нет. 7)Всем не угодить ,поэтому есть правила.