Найти лучший результат по бегу на 100 м трех участников паскаль пожалуйста!!!

Информатика
Найти лучший результат по бегу на 100 м трех участников паскаль пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var r1,r2,r3,min:real; begin writeln('Введите результаты:'); readln(r1,r2,r3); if r1<r2 then min:=r1 else min:=r2; if r3<min then min:=r3; writeln('Лучший результат = ',min); end. Пример: Введите результаты: 12.1 10.8 11.7 Лучший результат = 10.8
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