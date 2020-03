Найти лучший результат по бегу на 100 м трех участников паскаль пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Var r1,r2,r3,min:real; begin writeln('Введите результаты:'); readln(r1,r2,r3); if r1<r2 then min:=r1 else min:=r2; if r3<min then min:=r3; writeln('Лучший результат = ',min); end. Пример: Введите результаты: 12.1 10.8 11.7 Лучший результат = 10.8