Помогите! что нужно сделать в 5 задание? перевод задания незнаю.
Қазақ тiлi
Помогите! что нужно сделать в 5 задание? перевод задания незнаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составь словосочетания. Позже предложения. 1) Нанмен, айранмен, балмен, қантпен, қымызбен, шаймен
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