Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от моск...
Математика
Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от москвы до саратова 892км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62+74#136 136*9#1224 1224-892#232 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме. 1.If you(not/ to give) him good meals, he(not/ to be able) to work hard. 2.We (not/ ...
Физика