Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от моск...

Математика

Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от москвы до саратова 892км

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