Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от моск...

Математика
Тз москвы и саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость одного 62км.в час а другого 74км. в час на каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 9 часов после начала движения если от москвы до саратова 892км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62+74#136 136*9#1224 1224-892#232 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 2 класс страница34 з19
Ответить
Музыка
Помогите умножения на 6????????? мне надо пожалуйста. ........
Ответить
Математика
635275175+346557664+54486586 сколько будет?
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме. 1.If you(not/ to give) him good meals, he(not/ to be able) to work hard. 2.We (not/ ...
Ответить
Физика
Собщение по теме инерция
Ответить