Во каком году появился Венерин башмачок

Русский язык
Во каком году появился Венерин башмачок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1753 году описал Карл Линней
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