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Во каком году появился Венерин башмачок
Русский язык
Во каком году появился Венерин башмачок
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Гость:
В 1753 году описал Карл Линней
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