Чем отличалась отношении к труду зависимых крестьяен от отношении рабов
История
Чем отличалась отношении к труду зависимых крестьяен от отношении рабов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раб не имел ни земли, ни хозяйства, ни орудий труда. В отличие от раба зависимый крестьянин имел свое хозяйство, скот, орудия труда. Он не был собственником земли, но пользовался наделом, который выделил ему землевладелец. Раб работал только в хозяйстве рабовладельца; за свой труд он получал скудную пищу и жалкие лохмотья. Зависимый крестьянин работал не только в хозяйстве феодала, но и на своем поле. Часть урожая с надела оставалась крестьянину и его семье. Раб считался вещью своего господина, его «говорящим орудием». Рабовладелец мог сделать с рабом все, что угодно: продать, купить, даже убить. Власть феодала над зависимым крестьянином была неполной: он мог продать его вместе с землей, жестоко наказать, но по закону не имел права лишить жизни. Раб работал только из страха наказаний. Рабы ломали и портили орудия труда, плохо обрабатывали землю. Зависимый крестьянин работал на господском поле также по принуждению, он ненавидел барщину. Но к труду на своем наделе он относился иначе. Крестьянин старался лучше обработать свое поле, глубже вспахать, хорошо удобрить и получить как можно больше продуктов. Крестьяне берегли и улучшали орудия труда. Поэтому в средние века постепенно стали возрастать урожаи. Труд зависимого крестьянина был производительнее, чем труд раба.
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