Прочитай строки из стихотворения А.Блоко Зайчик Запиши их, вставляя пропущеные буквы.МАЛЕНЬКОМУ ЗАЙЧИКОМ НА СЫРОЙ ЛУЖАЙКЕ ПРЕЖДЕ ГЛАЗКИ ТЕШЕЛИ БЕЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ. КАК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ВЫДЕЛЕНЫЕ СЛОВА? ПОКАЖИ, Где это возможно варианты
Русский язык
Прочитай строки из стихотворения А.Блоко Зайчик Запиши их, вставляя пропущеные буквы.МАЛЕНЬКОМУ ЗАЙЧИКОМ НА СЫРОЙ ЛУЖАЙКЕ ПРЕЖДЕ ГЛАЗКИ ТЕШЕЛИ БЕЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ. КАК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ВЫДЕЛЕНЫЕ СЛОВА? ПОКАЖИ, Где это возможно варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какие слова выделинны все слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как различить на письме гласные в приставках пре и при Чем объясняется что правил?? об их правописании охватывает не все слова с этими приставками
Математика
Биология
Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?