Прочитай строки из стихотворения А.Блоко Зайчик Запиши их, вставляя пропущеные буквы.МАЛЕНЬКОМУ ЗАЙЧИКОМ НА СЫРОЙ ЛУЖАЙКЕ ПРЕЖДЕ ГЛАЗКИ ТЕШЕЛИ БЕЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ. КАК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ВЫДЕЛЕНЫЕ СЛОВА? ПОКАЖИ, Где это возможно варианты

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Прочитай строки из стихотворения А.Блоко Зайчик Запиши их, вставляя пропущеные буквы.МАЛЕНЬКОМУ ЗАЙЧИКОМ НА СЫРОЙ ЛУЖАЙКЕ ПРЕЖДЕ ГЛАЗКИ ТЕШЕЛИ БЕЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ. КАК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ВЫДЕЛЕНЫЕ СЛОВА? ПОКАЖИ, Где это возможно варианты

Автор: Гость