Угадай корень уравнения и сделай проверку: 7*х=56; (-3)*х=48; (-9)*х= -450; 8*х= -1600

Математика
Угадай корень уравнения и сделай проверку: 7*х=56; (-3)*х=48; (-9)*х= -450; 8*х= -1600
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7×х=56     (-3)×х=-450         8×х=-1600 х=56:7      х=-450:(-3)          х=-1600:8 х=8           х=150                  х=-200 7×8=56     -3×150=-450       8×(-200)=-1600
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