Угадай корень уравнения и сделай проверку: 7*х=56; (-3)*х=48; (-9)*х= -450; 8*х= -1600
Математика
Угадай корень уравнения и сделай проверку: 7*х=56; (-3)*х=48; (-9)*х= -450; 8*х= -1600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7×х=56 (-3)×х=-450 8×х=-1600 х=56:7 х=-450:(-3) х=-1600:8 х=8 х=150 х=-200 7×8=56 -3×150=-450 8×(-200)=-1600
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