Определить в какой плоскости лежит угол500

Математика
Определить в какой плоскости лежит угол500
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Гость:
Посмотри в тоблице.... она тебе пригодится
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