Пж помогите очень надо сас сос пж плиз
Английский язык
Пж помогите очень надо сас сос пж плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 who helps 2 Who plays 3 Who sings 4 Who reads 5 Who sits 6 Who/what jumps there 7 Who/what swims 8 Who skis 9 Who skates 10 Who takes 11 Who lives 12 Who likes 13 Who makes 14 Who dances 15 Who goes
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