Выпиши слово в котором совпадает кол-вобукв и звуков выполни его звуко-буквеный р??збор.слова листья,гулять,ясли,маяк

Гость: Гость:

Листья- 2слога. [л' и′ с т' й' а] [л'] - согл., мягк., звонк., непарн. - л [и] - гласн., ударн. - и [с] - согл., тверд., глух., парн. - с [т'] - согл., мягк., глух., парн. - т [-] - ь [й'] - согл., мягк., звонк., непарн. - я [а] - гласн., безударн. - ------- -------- 6 зв. 6 б.