Помогите пожалуйста! В каком обличии появляется Перун,Дождь-бог,Велес,Сворог,Макош,лада,мара,Жива.

Гость: Гость:

Перун Перун является богом молнии, грома и покровителем воинов. Даждьбог Даждьбог славяне считали богом осени, урожая. Велес Велеса славяне считали Богом мудрости, хранителем прави-законов. Сварог Сварог у славян был богом Неба, отцом сущего всего. Макошь, Великая Мать Мира, главная Богиня этой земли. Лада Считается Богородицей, матерью Богов, старшей Рожаницей, покровительницей родов, детей, женщин, любви, брака, пар, женских дел, плодородия, урожая. Морена (Мара, Марена, Мора, Мура) – богиня бесплодной болезной дряхлости и её неизбежного конца – смерти. Жива – богиня жизни, плодородия, весны, рождения, подательница жизненной силы рода, олицетворение плодоносной силы, юности, красоты природы и человека.