Помогите разгадать загадки Решетка огораживающая участок,Коротко изложенный пересказ,Звук произносимый только голосом,сторож замка,Самый молодой,День обозначающий середину недели

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Помогите разгадать загадки Решетка огораживающая участок,Коротко изложенный пересказ,Звук произносимый только голосом,сторож замка,Самый молодой,День обозначающий середину недели
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Гость:
Ограда Краткий Гласный Страж Ребенок Среда
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