Напишите пропущенное словосочетание. «____________________», назначаемые Сенатом из числ?? местных помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки, составлять уставные грамоты.

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Напишите пропущенное словосочетание. «____________________», назначаемые Сенатом из числ?? местных помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки, составлять уставные грамоты.

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