Напишите пропущенное словосочетание. «____________________», назначаемые Сенатом из числ?? местных помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки, составлять уставные грамоты.
История
Напишите пропущенное словосочетание. «____________________», назначаемые Сенатом из числ?? местных помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки, составлять уставные грамоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генерал- губернатор.
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