Синонимы на слова юнеше старый сильный

Математика
Синонимы на слова юнеше старый сильный
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Автор: Гость
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Гость:
Старый давний юноша молодой сильный храбый
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