Таблица по роману Дубровский князь Верейский и Владимир Дубровский в судьбе Марь?? Кириловны

Гость: Гость:

Владимир Дубровский сын Андрея Гавриловича Дубровского. отец ничего не жалел для приличного образования сына. Он залазил в долги не беспокоясь о будущем. Приглядев невесту ранее и позднее бывшая бедной мечтой молодости. Князь верейский долгое время находился в чужих краях.Князю было около 50 лет , но он казался гараздно старее. Поведение в доме Троекуровых: Владимир прибывал в доме Троекурова в виде француза Дефоржа и был учителем французского у Марии Кирилловны. Верейский был влюблён в Марию кириловну и оживлен её присутствием и несколько раз успел привлечь её внимание. Ключевые эпизоды: Дефорж молчал и казалось собирался духом. обстоятельства требуют... я должен оставить вас сказал он наконец... но перед разлукой я должен с вами объясниться. я не то что вы предполагает я не француз Дефорж , я Дубровский... - Подойди сюда , Маша , - сказал Троекуров скажу тебе новость которая надеюсь тебя обрадует. Вот тебе жених , князь тебе сватает. Дубровский был без памяти влюблён в Марию что даже отказался от мести. Князь Верейский любил Марию не искрени. СОРЯН ЗА ОШИБКИ ПИСАЛ В ТОРОПЯХ.