Что такое глагол!?→ ←∞→

Русский язык
Что такое глагол!?→ ←∞→
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол - это часть речи, отвечающая на вопросы "что делать? что сделать?" обозначает действие предмета
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