Для функции f(x)=2x+4 найдите первообразную , график которой проходит через точку В(-1;1).

Математика
Для функции f(x)=2x+4 найдите первообразную , график которой проходит через точку В(-1;1).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=x^2 +4x+C -1 =1^2 +4*1 + C C= -1 -1 -4 C= -6 y=x^2+4x-6 -1 = 1^2 +4*1 -6 -1= -1 Ответ:  y=x^2 +4x -6
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