Что такое горелка,,,горицвет,,ростовщик,,недоросль,,,доморощенный?

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Что такое горелка,,,горицвет,,ростовщик,,недоросль,,,доморощенный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1)Горелка- это устройство, обеспечивающее  сгорание топлива и возможность настраивать процесс горения. 2)Горицвет- это многолетнее, травянистое растение . 3)Ростовщик- человек, дающий деньги под проценты в банке. 4) Недоросль-мо лодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу. 5)Мороженный- это замёрзшее,что либо.
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