Что такое горелка,,,горицвет,,ростовщик,,недоросль,,,доморощенный?

Гость: Гость:

1)Горелка- это устройство, обеспечивающее сгорание топлива и возможность настраивать процесс горения. 2)Горицвет- это многолетнее, травянистое растение . 3)Ростовщик- человек, дающий деньги под проценты в банке. 4) Недоросль-мо лодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу. 5)Мороженный- это замёрзшее,что либо.