Что такое юмор? варианты ответов: 1) злой смех автора 2) автор по-доброму смеётся 3) описания смешного случая

Литература
Что такое юмор? варианты ответов: 1) злой смех автора 2) автор по-доброму смеётся 3) описания смешного случая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю 3 . потому что 1 это уже не юмор , а ЧЁРНЫЙ  юмор 2 это смех , а 3 уже юмор:)
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