Что такое качественные прилагательные

Русский язык
Что такое качественные прилагательные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательные, обозначающие качества предмета. Допустим: красивый человек, зелёный мяч и т.д
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