За два дня поезд проехал 980 км .В первый день он был в пути 6 часов ,а во второй день-8 часов.Сколько километров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной

Математика

За два дня поезд проехал 980 км .В первый день он был в пути 6 часов ,а во второй день-8 часов.Сколько километров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной

Автор: Гость