За два дня поезд проехал 980 км .В первый день он был в пути 6 часов ,а во второй день-8 часов.Сколько километров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной
Математика
За два дня поезд проехал 980 км .В первый день он был в пути 6 часов ,а во второй день-8 часов.Сколько километров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной
Ответ(ы):
Гость:
1)8+6=14(ч)-время в пути 2)980:14=70(км/ч)-скорость поезда 3)8•70=560(км)-во 2 день 4)6•70=420(км)-в 1 день
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