Что такое калорит? помогите по музыке срочно надо
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Что такое калорит? помогите по музыке срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Колорит (от лат. color - цвет) в музыке - преобладающая эмоциональная окраска того или иного эпизода, достигаемая использованием различных регистров, тембров, гармонических и иных выразительных средств.
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