Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Рулон ткани разрез??ли на две части,длины которых 6,3 метра и 7,7 метра.Во сколько раз первая часть рулона короче второй? Сколько процентов длины всего рулона соста...

Математика

Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Рулон ткани разрез??ли на две части,длины которых 6,3 метра и 7,7 метра.Во сколько раз первая часть рулона короче второй? Сколько процентов длины всего рулона составляет длина первой его части? Напишите решение!!!Прошу!!!!

Автор: Гость