Даны векторы а{6:-4} b=3j-4j ,c= _1a+2b 2 Найти координаты и длину вектора с
Математика
Даны векторы а{6:-4} b=3j-4j ,c= _1a+2b 2 Найти координаты и длину вектора с
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