Придумайте 10 деепричастий с приставками, чтобы приставка имела конечную -з- и корень начинался на -з- СРОЧНО

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Придумайте 10 деепричастий с приставками, чтобы приставка имела конечную -з- и корень начинался на -з- СРОЧНО

Автор: Гость