Настоящие друзья, какие они???
Русский язык
Настоящие друзья, какие они???
Ответ(ы):
Гость:
Добрые, отзывчивые, помогающие, понимающие, всегда выручат
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