8. Выделите из данного списка лишнее слово: A) Килиманджаро B) Камерун C) Конго D) ??аракумы
География
8. Выделите из данного списка лишнее слово: A) Килиманджаро B) Камерун C) Конго D) ??аракумы
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площадь треугольника равна 75см квадратных. Найдите стороны этого прямоугольника если одна из них в три раза больше другой.
Алгебра
Помогите сделать кроссворд по теме "Одночлены" нужен кроссворд чтоб получилось ключевое слово "Математика"
Математика
Веревку длиной 256 метров разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй.
Математика