8. Выделите из данного списка лишнее слово: A) Килиманджаро B) Камерун C) Конго D) ??аракумы

География
8. Выделите из данного списка лишнее слово: A) Килиманджаро B) Камерун C) Конго D) ??аракумы
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