Помогите сделать кроссворд по теме "Одночлены" нужен кроссворд чтоб получилось ключевое слово "Математика"

Алгебра
Помогите сделать кроссворд по теме "Одночлены" нужен кроссворд чтоб получилось ключевое слово "Математика"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
М ножитель А Т рехчлен алгебраич Е ское М ногочлен(Алгебраическая сумма одночленов. ) А Т И К оэффициент А НУ ТАМ НЕТУ БОЛЬШЕ)) спиши у однокашников)
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