Отгадать матем термин или понятие Выигрышный, городской, однозначный
Математика
Отгадать матем термин или понятие Выигрышный, городской, однозначный
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю так Выигрышный - когда ты выиграл победу или лотерейный билет Городской - это городской автобус или городской парк однозначный - это однозначное число
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