Урожай яблок составил 198 кг.Из 44 кг. сварили компот,из 45 кг.-повидло, а оставшиеся яблоки заготовили на зиму.Сколько килограммов яблок заготовили?

Математика
Урожай яблок составил 198 кг.Из 44 кг. сварили компот,из 45 кг.-повидло, а оставшиеся яблоки заготовили на зиму.Сколько килограммов яблок заготовили?
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