Помогите пожалуйста номер 1094

Математика
Помогите пожалуйста номер 1094
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8/4 кв. см = 27.5 кв мм
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