Рассказ о сверстниках и школе

Гость: Гость:

Класс наш был не очень дружный. Все мы делились на маленькие кучки,которые враждовали между собой,мальчики красовались перед девочками,девочки перед мальчиками и так изо дня в день. Но однажды в нашем классе случилось то,что перевернуло наше дальнейшее общение. В нашем классе училась девочка,она была неизлечимо больна. Надвигался её день рождения , все "кучки" стали решать что же её подарить. Вот и наступило 7 декабря,мы стояли под её дверью с букетами,шарами,пирожными, её мама открыла нам дверь,так как нашей однокласснице было тяжело ходить и стоять, мы помогли сесть ей за стол,сами уселись и стали пить чай,фотографировались,пили чай , смеялись,разговаривали...Вечерело...все стали расхдиться домой, но меня и мою подругу Настя попросила остаться, мы просидели с ней ещё около 3-4 часов ,смотрели фильмы и потом ушли домой...На след.день мы взяли коляску и вывезли Настю гулять,прокатались с ней весь день,я отвела её домой и ушла. Прошло два дня....И нас ошарашил звонок.Позвонила Настина мама и сообщила нам,что её больше нет.. мы были в шоке,думали это какая то злая шутка,но нет..Потом всё как в тумане,церковь..свечи,цветы,кладбище и всё.... класс понял,что нужно ценить друг-друга сейчас,пока есть время..а то обернёшься,а рядом никого... с тех пор мы неразлучны. (История действительно произошла год назад в моём классе)