Помогите пожалуйста !!!!!!!!)))) Местоимения too/enough!!!

Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!!!!!)))) Местоимения too/enough!!!
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