Записать в виде обыкновенной дроби 0,2(27)

Математика
Записать в виде обыкновенной дроби 0,2(27)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
вот держи я  не сама решала если что)))
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