1) в этом городе правил князь Рюрик. 2) защитная одежда русского война. 3) наши предки. 4) так называли иностранцы Древнюю Русь. 5) боевой отряд князя. 6) что изменил князь Владимир на Руси.

Обществознание
1) в этом городе правил князь Рюрик. 2) защитная одежда русского война. 3) наши предки. 4) так называли иностранцы Древнюю Русь. 5) боевой отряд князя. 6) что изменил князь Владимир на Руси.
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