1) в этом городе правил князь Рюрик. 2) защитная одежда русского война. 3) наши предки. 4) так называли иностранцы Древнюю Русь. 5) боевой отряд князя. 6) что изменил князь Владимир на Руси.
Обществознание
1) в этом городе правил князь Рюрик. 2) защитная одежда русского война. 3) наши предки. 4) так называли иностранцы Древнюю Русь. 5) боевой отряд князя. 6) что изменил князь Владимир на Руси.
Ответ(ы):
Гость:
6 дружина 2 кольчуга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как находится ОДЗ (Область Допустимых Значений) 8 класс. Покажите на любом из примеров: а).у2 / y+3=у / y+3 б).у2-6у / у+5=5 / 5-у в).5у+1 / ...
Русский язык