Как можно определить глагол

Русский язык
Как можно определить глагол
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глагол отвечает на вопросы (что делать?) (что сделать?)
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