Помогите пожалуйста. Острые углы прямоугольного треугольника относятся, как 1:2. Н??йдите отношение проекций катетов на гипотенузу.
Геометрия
Помогите пожалуйста. Острые углы прямоугольного треугольника относятся, как 1:2. Н??йдите отношение проекций катетов на гипотенузу.
Ответ(ы):
Гость:
УголС/углуВ=1/2 , т.е. уголС = 2 углаВ ⇒ уголС больше углаВ, значит катет, лежащий против углаС больше катета, лежащего против углаВ ⇒АВ/АС=2/1
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