Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!

Қазақ тiлi
Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен согамын сен согасын сиз согасыз ол согады мен жинаймын сен жинайсын сиз жинайсыз ол жинайды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите корни уравнения x^2-x=2
Ответить
История
Помогите,пожалуйста 1. Когда образовался Сталинградский фронт? 2. Назовите,сколько людей, танков и самолётов участвовало в Сталинградской битве...
Ответить
Математика
Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега реки на правый. Есть двухместная лодка с одним местом для гребца и одним для пассажира. Гр...
Ответить
География
Скажите что такое сегрегация
Ответить
Другие предметы
Какие заповедники есть в Арктике
Ответить