Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!
Қазақ тiлi
Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Мен согамын сен согасын сиз согасыз ол согады мен жинаймын сен жинайсын сиз жинайсыз ол жинайды
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