Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!

Қазақ тiлi

Просклоняйте слова соғады, жинайды, саналады в жіктік жолғау! очень надо, помогите пожалуйста!

Автор: Гость