Скажите что такое сегрегация

География
Скажите что такое сегрегация
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегрега́ция (позднелат. segregatio — отделение) — политика принудительного отделения какой-либо группы населения. Обычно упоминается как одна из форм религиозной и расовой дискриминации (отделение группы по расовому или этническому признаку) . Различается сегрегация де-юре и де-факто.
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