Как просклонять по падежам словосочетание черная прыгающая собака
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Как просклонять по падежам словосочетание черная прыгающая собака
Ответ(ы):
Гость:
И.П. Черная прыгающая собака Р.П. Черной прыгающей собаки Д.П. черной прыгающей собаке В.П. черную прыгающую собаку Т.П. черной прыгающей собакой П.П. черной прыгающей собаке
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