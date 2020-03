Выберите слова, которые можно скомбинировать друг с другом. 1. to run 2. to distribute 3. to foresee 4. to manage 5. to publish 6. to control 7. to determine 8. to do away with 9. to drive 10. to fulfill a. the...

Английский язык

Выберите слова, которые можно скомбинировать друг с другом. 1. to run 2. to distribute 3. to foresee 4. to manage 5. to publish 6. to control 7. to determine 8. to do away with 9. to drive 10. to fulfill a. the future b. the national economy c. a newspaper d. a plan e. goods f. special skills g. economy h. the day to start i. the economic crisis j. a car

